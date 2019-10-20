Вашингтон, 20 октября, 2019, 07:35 — ИА Регнум. Очередной саммит G7 будет проведён не на курорте Trump National Doral Miami (штат Флорида, США), а в каком-то другом месте, написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Такое решение глава Штатов принял из-за нападок со стороны Демпартии.

Трамп «Мы начнём срочно искать иные варианты, включая, возможно, Кэмп-Дэвид».

Американский лидер пояснил, что вариант саммита в Майами был бы очень хорошим, ведь гости тогда разместились бы «в огромном отеле в тысячи акров рядом с международным аэропортом». В распоряжении каждой делегации было бы отдельное здание.

Трамп «Я заявлял, что готов ничего за это не получить или, если это юридически допустимо, это ничего не стоило бы США. Но как всегда, враждебные СМИ и их партнёры-демократы сошли с ума!»

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 46-й саммит G7 состоится в США 10−12 июня 2020 года. После того как Трамп объявил, что международную встречу решено провести на его курорте во Флориде, демократы инициировали законопроект о запрете выделения бюджетных средств на проведение G7 на курорте Трампа.