Екатеринбург, 20 октября, 2019, 06:59 — ИА Регнум. В Екатеринбурге подняли на поверхность тела двоих рабочих, которые погибли после того, как в траншее их засыпало землёй. Об этом сообщают местные СМИ.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна Экскаватор

Тело одного погибшего нашли уже вечером 19 октября. Второго искали до глубокой ночи, пишет E1.ru.

Свердловское управление МЧС сообщает, что в поисках участвовали 29 человек. Также были задействованы семь единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение грунта произошло вечером 19 октября. Рабочие находились в глубокой траншее, и в этот момент на них упал ковш экскаватора. Мужчины погибли.