Екатеринбург, 20 октября, 2019, 06:48 — ИА Регнум. В Екатеринбурге двое рабочих одного из предприятий погибли при обрушении на них ковша экскаватора с землёй. Об этом сообщают местные СМИ.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Скорая помощь

Трагедия произошла вечером 19 октября. Земляные работы проводились на пересечении улиц Краснолесья и Мехренцева. Люди оказались заживо погребены под завалом.

Как сообщало ИА REGNUM, СКР начал проверку по факту нарушения во время проведения земляных работ требований охраны труда. О возбуждении уголовного дела пока не говорится.