Екатеринбург, 20 октября, 2019, 06:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге двое рабочих оказались заживо погребены под землёй. Трагедия произошла вечером 19 октября в микрорайоне Академический, сообщает свердловское управление СКР.

Земляные работы

В районе улиц Краснолесья и Мехренцева шли земляные работы. В этот момент рабочих засыпало землёй. На них рухнул ковш экскаватора.

По факту трагедии идёт доследственная проверка. Её ведёт Ленинский отдел СКР. Причины ЧП выясняются.