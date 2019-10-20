Аксай, Ростовская область, 20 октября, 2019, 06:25 — ИА Регнум. В городе Аксай Ростовской области задержан замначальника отдела главного следственного управления ГУ МВД по Ростовской области Денис Шутько. Его подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщает DonDay.ru.

(сс) sajinka2 За взятку

По данным портала, Шутько потребовал у фигуранта уголовного дела 500 тысяч рублей за помощь в смягчении наказания. Деньги планировалось передать через посредника.

Ночью 25 сентября мужчина встретился с посредником в кафе и передал обещанную взятку, после чего посредник и Шутько были задержаны. В отношении них возбуждено дело по статьям «Получение взятки в крупном размере» и «Посредничество во взяточничестве».

Ход расследования уголовного дела взяла под контроль прокуратура Аксайского района. В настоящее время Денис Шутько и его подельник уволены из органов внутренних дел.