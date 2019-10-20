Москва, 20 октября, 2019, 06:19 — ИА Регнум. Россия выполнит все взятые на себя финансовые обязательства даже в случае критического падения цен на нефть, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью американскому новостному телеканалу CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Россия будет снижать зависимость от экспорта нефти, так как это оказывает чрезмерное влияние на экономику страны. В случае падения цен на нефть, не предусмотренного бюджетным правилом, РФ все равно выполнит все взятые на себя финансовые обязательства.

Силуанов «В связи с этим бюджет основывается на правилах, которые определяют цены на нефть в $42 за баррель. Независимо от того, что произойдет с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств, поскольку Россия накопила большие резервы золота — более семи процентов ВВП».

Напомним, по прогнозам МВФ, в 2019 году средняя цена нефти марки Brent составит $61,78 за баррель, а в 2020 — $57,94.