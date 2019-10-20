Сидней, Австралия, 20 октября, 2019, 06:03 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт австралийской авиакомпании Qantas совершил первый в истории беспосадочный перелёт Нью-Йорк — Сидней, сообщила 20 октября пресс-служба компании.

(сс) allen watkin Самолет авиакмопании Qantas

Qantas заявляет, что лайнер совершил успешную посадку в аэропорту Сиднея после пробного полета, продолжавшегося 19 часов 16 минут. В полёте приняли участие 49 пассажиров, не считая экипажа.

В процессе перелёта были проведены эксперименты для оценки самочувствия пассажиров и экипажа самолёта. Как говорится в релизе, эти исследования призваны помочь подбирать экипажи и «разработать нормативы обслуживания клиентов» для сверхдальних рейсов.

В августе 2019 года компания сообщила о планах сверхдальних рейсов из Австралии в Лондон и Нью-Йорк. Новые линии станут частью проекта Sunrise-Qantas, который предусматривает запуск нескольких новых направлений полётов в города Австралии.

К концу 2019 года Qantas планирует рассчитать экономическую целесообразность новых линий и окончательно определиться с запуском рейсов проекта.