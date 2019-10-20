Портленд, США, 20 октября, 2019, 05:44 — ИА Регнум. Школьный тренер в городе Портленде (штат Орегон, США), обняв школьника, пронёсшего в здание оружие, предотвратил стрельбу, передаёт ABC News.

(сс) SoulRider.222 Полиция Портленда

Телеканал опубликовал кадры, на которых тренер по футболу и лёгкой атлетике обезоружил учащегося, в руках которого был дробовик. Другой учитель в этот момент забрал у юноши ружьё.

Учащегося задержала полиция. Он признался, что ранее незаконно приобрёл огнестрельное оружие.