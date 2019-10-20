Красноярск, 20 октября, 2019, 05:31 — ИА Регнум. Четверо пострадавших от прорыва дамбы под Красноярском находятся в Красноярской краевой больнице их состояние оценивается медиками как средней степени тяжести. Об этом сообщает RT.

24.mchs.gov.ru Вертолеты МЧС России на месте ЧС в Курагинском районе Красноярского края

«Четверо пациентов из Курагинского района доставлены. Они в состоянии средней степени тяжести. Пока более не ожидаем поступления пострадавших», — сообщили сотрудники краевой больницы.

Напомним, ночью 19 октября 2019 в Курагинском районе Красноярского края произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате прорыва погибли 15 человек, 6 человек пропали без вести. По фактам трагедии возбуждено уголовное дело. Сотрудниками центрального аппарата СКР проводятся следственные мероприятия.