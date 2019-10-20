Лас-Вегас, США, 20 октября, 2019, 04:39 — ИА Регнум. Российский фигурист Дмитрий Алиев завоевал бронзовую медаль в мужской одиночной программе в Лас-Вегасе на турнире Skate America — первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU).

(сс) Rama Дмитрий Алиев

По сумме короткой и произвольной программ Алиев набрал 253,55 балла.

Золото у американца Натана Чена (299,09), серебро завоевал также представитель США Джейсон Браун (255,09). Ещё один российский спортсмен, Роман Савосин, остался на 12-м, последнем месте с 182,16 балла.

Алиев впервые поднялся на пьедестал этапа Гран-при среди взрослых. В его активе была победа в финале юниорского Гран-при в сезоне 2016−17 годов. Также двадцатилетний фигурист завоевал второе место на чемпионате Европы среди взрослых в 2018 году.

Этап Гран-при в Лас-Вегасе завершится 20 октября.