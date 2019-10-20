Берлин, 20 октября, 2019, 04:38 — ИА Регнум. Трое пострадавших от возгорания в поезде, где ехали фанаты футбольного клуба «Фрайбург», госпитализированы в Берлине. Об этом сообщают аварийные службы Берлина на своей странице Twitter.

(сс) Marco Verch Скорая помощь. Берлин

«Огонь в поезде с футбольными фанатами потушен. Три человека получили лёгкие травмы. Автобус сильно повреждён», — сообщили пожарные.

Напомним, по информации СМИ, в загоревшемся поезде находились около 700 фанатов клуба «Фрайбург», направлявшихся домой после игры с «Унионом».