Красноярск, 20 октября, 2019, 04:18 — ИА Регнум. Подозреваемого в «занятии высшего положения в преступной иерархии» задержали в Красноярском крае. Об этом сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю при силовой поддержке СОБР осуществили задержание подозреваемого.

«В рамках расследования уголовного дела по статье 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии» задержали мужчину 1965 года рождения», — содержится в сообщении ГУ МВД.

Напомним, в начале сентября в Дагестане задержаны два криминальных авторитета. Оба задержанных подозреваются в занятии высшего положения в преступной иерархии.