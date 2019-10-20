Красноярск, 20 октября, 2019, 04:00 — ИА Регнум. На месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, возобновлена поисково-спасательная операция МЧС, сообщили 20 октября в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

24.mchs.gov.ru Поисково-спасательная операция МЧС в Курагинском районе Красноярского края

Поисковая операция приостанавливалась в ночное время, но в данный момент работы возобновлены, рассказал сотрудник ГУ МЧС.

Напомним, в ночь на 19 октября в Курагинском районе произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате прорыва погибли более 15 человек, шесть человек пропали без вести.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудниками центрального аппарата СКР проводятся следственные мероприятия.