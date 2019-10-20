Вашингтон, 20 октября, 2019, 03:40 — ИА Регнум. Глава вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) Мазлюм Кобани в ближайшие дни, возможно, прибудет в Вашингтон, сообщил телеканал CNN.

(сс) Kurdishstruggle Курды

Как сообщает телеканал, этот вопрос эмиссары СДС сейчас обсуждают с представителями Вашингтона, не входящими в число сотрудников администрации президента США Дональда Трампа. Пока не достигнуто конкретных договорённостей.

Пока не ясно, кто с американской стороны будет вести переговоры, также неизвестен круг вопросов, которые будут обсуждаться.

17 октября США и Турция договорились о приостановке операции «Источник мира». Турки обязались приостановить боевые действия на 120 часов и дать возможность курдам покинуть создаваемую Турцией 30-километровую пограничную зону безопасности.