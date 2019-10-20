Загорелся поезд с болельщиками «Фрайбурга»
Берлин, 20 октября, 2019, 03:38 — ИА Регнум. Поезд с фанатами футбольного клуба «Фрайбург» загорелся в Берлине. Об этом сообщает на своей странице в Twitter Polizeireporter-BM.
Wisconsin Department of Natural Resources
Дым пожара
По информации Berliner Morgenpost, в загоревшемся поезде находились около 700 фанатов клуба «Фрайбург», направлявшихся домой после игры с «Унионом».
Несколько пострадавших от возгорания госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.