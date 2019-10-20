Екатеринбург, 20 октября, 2019, 03:24 — ИА Регнум. Доследственная проверка начата после информации в СМИ о провале грунта в Екатеринбурге, сообщили 20 октября в пресс-службе главного управления СКР по Свердловской области.

Sledcom.ru Следственный комитет

«Проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к опросу возможных очевидцев. Кроме того, истребуется интересующая следствие документация о проводившихся работах», — сообщили в СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два человека погибли при проведении земляных работ в Ленинском районе Екатеринбурга. Инцидент произошёл вечером 19 октября.