Брюссель, 20 октября, 2019, 02:52 — ИА Регнум. О готовности Европейского союза согласиться на отсрочку Brexit сообщили источники в ЕС газете The Guardian.

(сс) Tumisu Brexit

Отмечается, что для этого британский премьер-министр Борис Джонсон должен отправить в Брюссель соответствующий запрос. Такой вывод информатор газеты сделал по итогам саммита, посвящённого Brexit и состоявшегося в Брюсселе 17 октября.

В частности, не против отсрочки Brexit был, судя по его высказываниям, французский президент Эммануэль Макрон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джонсон уже заявил, что не намерен просить Брюссель об отсрочке Brexit.

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