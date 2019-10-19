Лондон, 20 октября, 2019, 02:31 — ИА Регнум. Перенос даты Brexit с 31 октября 2019 года повредит интересам Лондона, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, пишет The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

По итогам заседания британского парламента, принявшего поправку, которая обязывает Джонсона просить у Брюсселя отсрочку Brexit, глава правительства Соединённого Королевства опубликовал заявление.

В нём сказано, что он рассчитывает на поддержку согласованной с Брюсселем сделки с ЕС, голосование по которой депутаты Палаты общин проведут 21 октября. Сейчас идёт «утверждение необходимых элементов законодательства», что, как надеется Джонсон, удастся завершить к 31 октября.

Джонсон «В действительности многие из тех, кто сегодня голосовал против правительства, заявляют о готовности поддержать сделку и способствовать её безотлагательной ратификации».

По слова британского премьер-министра, откладывать выход Великобритании из состава Европейского союза больше нельзя, поскольку это «нанесёт ущерб интересам Великобритании», а также партнёрам Лондона в Евросоюзе и британско-европейским отношениям в целом.

Читайте также: В парламенте Британии одобрили поправку об отсрочке Brexit

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джонсон 19 октября заявил, что не согласится просить Брюссель об отсрочке Brexit, хотя соотечественники-парламентарии обязали его сделать это.

Читайте подробнее:Джонсон отказался просить ЕС об отсрочке Brexit