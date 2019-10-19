Краснодар, 20 октября, 2019, 02:03 — ИА Регнум. На турнире Fight Nights Global 95 представители команд российского бойца смешанных единоборств Али Багаутинова и чемпиона организации в наилегчайшем весе Жалгаса Жумагулова из Казахстана, устроили потасовку. Об этом сообщает Sport24.

Адриан Ван Остаде. Драка. 1637

Победу в состязании раздельным решением судей одержал Жумагулов. После объявления результатов боя представители команд начали обмениваться оскорблениями, которые перегасли в потасовку.

В титульном бою на турнире Fight Nights Global 95 Багаутинов потерпел седьмое поражение в своей спортивной карьере. У Жумагулова это 13-я победа.