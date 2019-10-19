Лондон, 20 октября, 2019, 01:45 — ИА Регнум. Об отказе просить Брюссель перенести Brexit заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, передаёт ВВС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Глава британского правительства намерен приложить все силы, чтобы выход Великобритании из состава Европейского союза состоялся, как и планировалось, 31 октября 2019 г.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джонсон 17 октября на переговорах в Брюсселе согласовал сделку с ЕС по Brexit, но британские депутаты обязали премьер-министра просить Европейский союз об отсрочке выхода.

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