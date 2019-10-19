Вашингтон, 20 октября, 2019, 01:32 — ИА Регнум. В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки возникли в районе побережья Фиджи. Об этом сообщает Геологическая служба США.

(сс) kyle post Сува, Фиджи

По данным геологов, эпицентр землетрясения произошел на расстоянии 90 км в южном направлении от столицы Фиджи — города Сувы. Толчки возникли в земной коре на глубине 34 км.

На данный момент информации об угрозе образования цунами не сообщается. Сообщений о пострадавших и разрушениях — нет.