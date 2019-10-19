Бостон, США, 20 октября, 2019, 01:02 — ИА Регнум. О том, с кем может побороться в 2020 году бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор, рассказал президент организации Дана Уайт в интервью Boston Globe.

(сс) Andrius Petrucenia Дана Уайт

По мнению Дана Уайта, Макгрегор вернется на октагон уже в 2020 году. Его противник определится в ходе нескольких соревнований.

Нэйта Диаса с Хорхе Масвидалем, и победитель этого боя может стать его противником. Также у нас есть Дональд Серроне и Джастин Гэтжи. Но на данный момент Конор по-настоящему хочет поединка с [Хабибом] Нурмагомедовым». Уайт «В ноябре нас ждёт встреча, и победитель этого боя может стать его противником. Также у нас есть. Но на данный момент Конор по-настоящему хочет поединка с [».

Напомним, Конор Макгрегор не выходил на октагон с 2018 года — после того как потерпел поражение от российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова.