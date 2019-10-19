Волот, Новгородская область, 20 октября, 2019, 00:28 — ИА Регнум. В Волотовском районе Новгородской области обнаружена новая вспышка африканской чумы свиней (АЧС) — недалеко от фермы по откорму свиней ООО «Новгородский бекон» в деревне Волот, где в 2018 году из-за АЧС уничтожили всё поголовье животных. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, заражённый дикий кабан был выявлен 18 октября около деревни Сухарево Ратицкого сельского поселения Волотовского района.

(сс) Martin Robson Свинья

19 октября меры по ликвидации и недопущению распространения АЧС на территории региона обсуждались на областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

В ближайшее время будет объявлен карантин — ограничительные мероприятия пройдут на территории Выбитского сельского поселения Солецкого района и Ратицкого сельского поселения Волотовского района, в также в посёлке Волот до 15 ноября 2019 года.

По данным председателя регионального комитета ветеринарии Людмилы Сукачёвой, туша заражённого дикого кабана сожжена на месте его отстрела, проведены необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия в очаге и на инфицированном объекте — разделочной площадке ООО «Гусиный край».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с июня 2019 года в Новгородской области выявлено 11 очагов африканской чумы свиней (АЧС) и шесть инфицированных объектов, один из которых — впервые — в Великом Новгороде. Крупнейшая вспышка АЧС выявлена на свиноводческом комплексе ООО «НовСвин», где предстоит уничтожить 37 тыс. голов животных. В 2018 году примерно столько же свиней было уничтожено из-за АЧС на ООО «Новгородский бекон».