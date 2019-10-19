Красноярск, 20 октября, 2019, 00:22 — ИА Регнум. Кадры поисково-спасательных работ с места прорыва дамбы в селе Щетинкино (Курагинский район, Красноярский край) опубликовало МЧС РФ.

24.mchs.gov.ru Поисково-спасательные работы в Красноярском крае

На данный момент работы по поиску пропавших при прорыве дамбы людей продолжаются. Списки людей, находящихся в зоне бедствия на момент ЧП, уточняются.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате прорыва дамбы в Щетинкино погибли 15 человек. К настоящему моменту известно о 44 пострадавших и о шести пропавших без вести.