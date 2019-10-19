Тбилиси, 19 октября, 2019, 23:33 — ИА Регнум. Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили обратился к президенту США Дональду Трампу, призвав его открыть военную базу в Грузии и разместить здесь ядерное оружие. Об этом 19 октября политик заявил в грузинском селе Атоци, куда приехал, узнав о возобновлении на границе с Южной Осетией так называемого процесса «бордеризации». Видеозапись визита лидера лейбористов размещена на сайте партии в социальной сети Facebook.

Ironna.jp Ядерное оружие США

То, что происходит в окрестностях Атоци, Нателашвили назвал последствиями правления Бидзины Иванишвили, который, по его мнению, выполняет указания президента России. Он подчеркнул, что править Иванишвили осталось недолго.

«То, что здесь происходит — это полная иллюстрация того, как продал родину Бидзина Иванишвили, этот представитель Кремля в Грузии. С этим режимом мы покончим через несколько месяцев, после чего начнется реальная деоккупация Грузии. Я обращаюсь к президенту Трампу, чтобы он открыл военную базу в Грузии и разместил на ней атомное ядерное оружие. Атомному чудовищу мы должны противопоставить дружественное нам атомное государство», — полчеркнул лидер лейбористов, который считает, что Россия «очень боится США».

Отметим, что за свою продолжительную политическую карьеру Шалва Нателашвили неоднократно менял отношение к России и, оставаясь на посту председателя Лейбористской партии, не гнушался визитов в Москву. В период президентства Михаила Саакашвили был в числе тех его противников, которых власть подозревала в отстаивании интересов России.

Ранее Служба госбезопасности Грузии сообщила, что в районе грузинского села Атоци, которое граничит с Южной Осетией, появились российские военные, которые привезли сюда железные сетки и собираются продолжить возведение «искусственных заграждений». Позднее представители правоохранительных органов Грузии сообщили, что российские военные покинули прилегающую к Атоци территорию и прекратили работы по «бордеризации».