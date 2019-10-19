Мадрид, 19 октября, 2019, 23:21 — ИА Регнум. В Барселоне прошла новая манифестация в знак протеста против приговора лидерам движения за независимость, сообщает сегодня вечером, 19 октября, испанское издание El Mundo. Сепаратисты собрались на том же месте, где в ночь с пятницы на субботу произошли самые жестокие эпизоды насилия — в районе улицы Лаетана. Однако десятки людей (в основном среднего возраста) сформировали там живую цепь, мешая радикалам приблизиться к полицейскому кордону. Их предводитель, депутат каталонского парламента от партии ERC Хосе Родригес, попросил протестующих разойтись, но многие предпочли остаться.

Fotomovimiento Полиция Барселоны

По подсчетам мэрии, в вечерней манифестации приняли участие около шести тысяч человек. К 21:00 по местному времени протестующие успокоились. Пожилые люди отправились по домам, молодежь расселась на тротуарах и частично разбрелась по садам. На улицах появились продавцы пива и картошки фри, воцарилась более-менее мирная атмосфера.

Протестная акция состоялась сегодня и в Мадриде. Около 20:30 по местному времени национальной полиции пришлось противостоять сотням активистов, пытавшимся перекрыть Гран Виа, а затем по столице Испании прошли маршем четыре тысячи человек, требуя амнистии «всем политическим заключенным», информирует агентство Efe. Позднее манифестанты переместились на улицу Preciados. Сейчас там наблюдается напряжение и стычки с полицией.