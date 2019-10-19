Москва, 19 октября, 2019, 23:09 — ИА Регнум. На 53 году ушел из жизни советский и российский теннисист, заслуженный мастер спорта России Александр Волков. Об этом 19 октября сообщил олимпийский чемпион Евгений Кафельников на своей странице в социальной сети Twitter.

(сс) marijana1

«В это невозможно поверить! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса… ! Покойся с миром мой друг», — говорится в комментарии к фотографии Волкова.

Напомним, Александр Волков начал спортивную карьеру в 1988 году. В 1994 и 1995 годах в составе сборной России стал финалистом Кубка Дэвиса. Теннисист ушел из большого спорта в 1997 году. С 2002 года работал тренером сборной России по теннису.