Москва, 19 октября, 2019, 23:08 — ИА Регнум. Работы по строительству левого перегонного тоннеля от станции «Воронцовская» до «Улицы Новаторов» на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро завершены. Об этом 19 октября сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

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«Тоннелепроходческий комплекс «Роза» построил левый тоннель длиной 1264 метра», — заявил Генеральный директор управляющей компании по строительству метро Марс Газизуллин.

Таким образом, в районе станции «Воронцовская» готовы все тоннели.

Он также отметил, что на данный момент ведутся работы по проходке второго тоннеля на южном участке БКЛ от станции «Зюзино» до «Каховской», а в ближайшем будущем приступят к возведению двух тоннелей между станциями «Воронцовской» и «Зюзино».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, участок Каховской ветки метро Москвы от станции «Воронцовская» до «Улицы Новаторов», входящий в состав Большого кольца метро (БКЛ), планируется ввести в эксплуатацию к концу 2021 года.