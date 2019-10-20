Экс-глава Гондураса Селайя потребовал отставки нынешнего президента
Тегусигальпа, 20 октября, 2019, 07:57 — ИА Регнум. Бывший президент Гондураса Мануэль Селайя (2006−2009) призвал своих сторонников собраться у официальной резиденции правительства и потребовать отставки нынешнего главы государства Хуана Орландо Эрнандеса. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.
Призывы Селайи прозвучали вскоре после того, как в Нью-Йорке суд признал виновным в организации наркотрафика брата действующего президента Хуана Антонио «Тони» Эрнандеса.
«Правосудие США разоблачило сеть наркотрафика и коррупцию, правящие Гондурасом. Тони признан виновным. Давайте поднимемся по всей стране. Все в Тегусигальпу <…> — требовать немедленной и безусловной отставки Хуана Орландо Эрнандеса», —опубликовал призыв Селайя на своей странице в Twitter.