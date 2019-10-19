Киев, 19 октября, 2019, 22:21 — ИА Регнум. Советник президента США Дональда ТрампаСэм Кислин заявил, что окружением бывшего президента Украины Петра Порошенко во время его президентства были незаконно поделены $1,5 млрд. Об этом 19 октября он рассказал на брифинге в Киеве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

По его словам, денежные средства, изъятые Петром Порошенко и бывшим генпрокурором Юрием Луценко в результате проведения спецконфискации у соратников бывшего главы Украины Виктора Януковича, принадлежали совершенно другим людям.

«Рассказываю как было, Януковича денег там не было. Пришли, арестовали деньги других людей, не Януковича», — заявил Кислин. При этом подчеркнув тот факт, что конфискованные деньги так и не были переданы в государственный бюджет Украины.

Кроме этого, Кислин, ссылаясь на документы, находящиеся в его распоряжении, заявил, что крупная сумма денег, $503 млн, была переведена в пользу Порошенко. Эта деятельность осуществлялась через бывшего первого замсекретаря Совета национальной безопасности Олега Гладковского. Также, $300 млн были переведены на счета экс-генпрокурора Юрию Луценко, а $20 млн получил экс-секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM ранее, сорок членов конгресса США от Республиканской партии направили в Государственный департамент страны требование о внесении украинского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в реестр иностранных террористических структур.