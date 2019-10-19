Красноярск, 19 октября, 2019, 21:47 — ИА Регнум. Сотрудники Енисейского управления Ростехнадзора осмотрели разрушенную дамбу в Курагинском районе Красноярского края и установили, что разрушенная насыпь относилась к временным сооружениям и выполняла вспомогательную роль в технологическом процессе. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Красноярского края.

Sledcom.ru Разрушенная дамба в Красноярском крае

Согласно выводам экспертов, собственник гидротехнического сооружения не выполнил необходимых требований. В частности, не была разработана проектная документация, не выполнены расчёты вероятного вреда. Сооружение не было застраховано и не внесено в государственный регистр гидротехнических сооружений. Не было получено разрешение на эксплуатацию.

По информации краевого правительства, разрушенное водохранилище было небольшим. Повышения уровня воды в реках Сейба и Сисим не ожидается. Населённым пунктам ниже по течению ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курагинском районе Красноярского края 19 октября прорвало дамбу на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино. Погибли 15 человек, 44 пострадали. Шестеро числятся пропавшими без вести.