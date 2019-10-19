Москва, 19 октября, 2019, 21:46 — ИА Регнум. Футболист молодежной команды клуба «Рубин» Вячеслав Фомин получил серьезную травму во время матча со «Спартаком», потеряв два литра крови, об этом 19 октября сообщается на странице «Молодежной сборной» в Twitter.

Цитата страницы twitter.com/«Молодежная сборная» Вячеслав Фомин получил травму

Защитник казанского клуба потерял много крови и был экстренно доставлен в реанимацию, где его прооперировали.

«Дублер «Рубина» в реанимации после матча со «Спартаком»: получил удар коленом в бок, потерял два литра крови из-за внутреннего кровоизлияния, сейчас без сознания подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — отмечается на странице сообщества.

Напомним, матч молодежных команд «Рубина» и «Спартака» состоялся 18 октября, он закончился минимальной победой 1:0 столичного клуба. Вячеслав Фомин покинул поле на 72-й минуте матча, он является игроком юношеской команды сборной России по футболу.