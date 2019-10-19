Красноярск, 19 октября, 2019, 21:26 — ИА Регнум. Количество погибших в результате прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края пока остаётся прежним — 15 человек. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, трагедия коснулась четырёх российских регионов.

Krskstate.ru Карта зоны ЧС в Курагинском районе Красноярского края

Опознано 11 погибших из 15. У семерых родственники проживают в Красноярском крае, у двоих — в Хакасии, у одного — в Вологодской области, ещё у одного — в Кемеровской области. Судмедэкспертизу тел погибших будут проводить в Красноярске.

Поисково-спасательные работы приостановлены до 20 октября. Работа оперативного штаба ведётся в круглосуточном режиме.

В списке пропавших без вести — шесть человек. Один из них из Красноярского края, по остальным информации нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 19 октября на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино Курагинского района. В результате прорыва технологической дамбы на реке Сейба погибли 15 человек, 44 пострадали. Возбуждено уголовное дело.