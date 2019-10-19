Москва, 19 октября, 2019, 20:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к саммиту «Нормандской четверки», об этом 19 октября сообщается на сайте президента России.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Что касается возможного проведения очередного саммита «Нормандской четверки», то он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами», — отмечается на сайте Кремля.

Среди других тем обсуждалась ситуация на северо-востоке Сирии. Путин подчеркнул, что стабильность в указанном государстве возможна лишь в случае уважения территориальной целостности страны.

«С обеих сторон отмечена важность продвижения процесса политического урегулирования в Сирии, в том числе с учетом созыва в конце октября в Женеве первого заседания Конституционного комитета», — говорится в сообщении.

Напомним, саммит «Нормандской четверки» с участием России, Франции, Германии и Украины был создан с целью урегулирования внутреннего конфликта на Украине. Несмотря на регулярные нарушения договоренностей со стороны Киева, данный формат продолжает играть важную роль в сохранении некоторой стабильности на юго-востоке страны.