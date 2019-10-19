Москва, 19 октября, 2019, 20:26 — ИА Регнум. Участок Каховской ветки метро Москвы от станции «Воронцовская» до «Улицы Новаторов», входящий в состав Большого кольца метро (БКЛ), планируется ввести в эксплуатацию к концу 2021 года. Об этом 19 октября сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство метро

«Оба тоннеля между станциями «Воронцовская» и «Улица Новаторов» готовы», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политике и строительства Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что работы, длившиеся около года, по выносу сетей канализационного коллектора, расположенного в районе станции «Воронцовская», завершены.

«Начинаем активно возводить монолитные конструкции станции», — заявил глава Стройкомплекса.

Напомним, проходка правого тоннеля от станции «Воронцовская» до «Улицы Новаторов», осуществляемая в сложных гидрогеологических условиях, была завершена в июне 2019 года.