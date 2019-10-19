Екатеринбург, 19 октября, 2019, 20:11 — ИА Регнум. В Свердловской области после выпавшего 18 октября мокрого снега температура воздуха понизилась до отрицательной отметки. На улицах отмечается гололёд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Гололед

По данным синоптиков, ниже нуля столбик термометра продержится до 21 октября. Потом снова потеплеет и лёд растает. А пока представители МЧС советуют гражданам соблюдать осторожность на улицах.

Среди рекомендаций — подбирать не скользящую обувь и переобуть машины. Кроме того, спасатели советуют не ходить по наклонным поверхностям и идти медленно и осторожно. На работу или по другим делам советуют выходить из дома пораньше.

А тем временем некоторые уральцы отмечают, что хорошей мерой профилактики травм была бы своевременная обработка поверхностей противогололёдными материалами. Но коммунальщики озаботились этим далеко не ввезде, грустно констатируют граждане.