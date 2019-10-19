Нижний Тагил, Свердловская область, 19 октября, 2019, 19:56 — ИА Регнум. В свердловском Нижнем Тагиле торжественно открылся парк советской скульптуры. Выставочный проект приурочен к 75-летию городского музея изобразительных искусств, сообщает пресс-служба мэрии.

Ntagil.org Парк скульптур советского периода

Ntagil.org Парк скульптур советского периода в Нижнем Тагиле

Парк скульптур советского периода расположен возле музея. Он был создан по госпрограмме «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года». Общая сумма контракта составила 4 млн 377 тыс. рублей. 90% направили из бюджета Свердловской области, а остальные 10% выделили из горбюджета.

Ntagil.org Юная пионерка

Работы шли в два этапа. На первом парк благоустроили и озеленили, а в ходе второго уже обустроили сами скульптуры. Здесь можно увидеть не только советских вождей, но и другие изваяния, например, салютующей девочки-пионерки.