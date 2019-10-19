Вашингтон, 19 октября, 2019, 19:54 — ИА Регнум. В сети опубликовано снятое беспилотным устройством видео строительных площадок, на которых осуществляется сборка одного из трех прототипов космического корабля Starship компании SpaceX. Видео опубликовано 17 октября на канале в YouTube со ссылкой на CNBC.

(сс) Enemenemu Строительная площадка SpaceX в Техасе

На данный момент компания Илона Маска SpaceX возводит три прототипа космического корабля Starship. Их сборка ведется на строительных площадках в Техасе и во Флориде.

На кадрах, сделанных во Флориде, видно, что работы по сборке модификации MK4 космического корабля начались, специалисты приступили к наружным работам верхней секции. Однако, до завершения строительства еще далеко.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 сентября глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что первый полет корабля Starship состоится через 1−2 месяца. Он разрабатывается для осуществления пилотируемых полетов на Луну, а в будущем и для экспедиций на Марс.