Вашингтон, 19 октября, 2019, 19:37 — ИА Регнум. В США разрабатывается артиллерийское орудие с дальностью стрельбы до 1850 км, прототип которого к 2023 году должен поступить для испытаний в американскую армию. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Артиллерийский обстрел

Появление беспрецедентного по дальности стрельбы оружия анонсировал полковник армии США Джон Рафферти, отвечающий за модернизацию высокоточного оружия. Разработка ведётся Пентагоном совместно с Исследовательским и Аналитическим Центром на ракетном полигоне «Уайт Сэндс» в Нью-Мексико.

Такое оружие позволит военным атаковать дальние цели стратегического уровня, находящиеся далеко за пределами досягаемости существующих боевых систем. В настоящее время самая тяжелая пушка армии США 155-миллиметровая гаубица M109A6 Paladin может посылать снаряд на дальность до 40 км.

Технология, с помощью которой планируется стрелять на столь дальние расстояния, пока остаётся неизвестной. Вряд ли речь идёт об электромагнитной пушке рельсотроне, посылающей снаряд за счёт электромагнитного ускорения. Дальность стрельбы эффективного огня рельсотрона составляет до 200 км, а снаряды к такой пушке просты и недороги. В то же время стоимость снарядов новой сверхдальнобойной пушки заявлены на уровне от $400 тыс. до $500 тыс.

Возможно, пушка будет стрелять ракетным снарядом с ракетным ускорителем (RAP). Ракетный снаряд включает ракетный двигатель в основание артиллерийского снаряда. Прототип стратегической пушки должен поступить в войска для испытаний к 2023 году.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что министр сухопутный войск США Марк Эспер на слушаниях подкомитета по обороне комитета по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США анонсировал разработку новых систем вооружения: гиперзвуковое оружие большой дальности, пушечную артиллерию большой дальности и высокоточную ударную ракету.