Москва, 6 ноября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

6 ноября

6 ноября 1941 года советская Приморская отдельная армия, отступавшая через Крымские горы с Ишуньских позиций, подошла к району Севастополя.

В СССР было принято постановление «О мероприятиях по трудовому устройству и обучению инвалидов Отечественной войны», по которому инвалидам Великой Отечественной войны предоставлялось преимущественное право трудоустройства во всех государственных и кооперативных организациях.

6 ноября 1942 года начался крупный контрудар войск Северной группы Закавказского фронта в районе Орджоникидзе (Владикавказа), заставивший немецкое командование прекратить наступление на грозненском направлении.

6 ноября 1943 года Красной Армией при поддержке 1-й отдельной чехословацкой бригады был освобождён Киев. На этом закончилась Киевская наступательная операция 1-го Украинского фронта. Немецкая линия фронта была разорвана на части. Войска 1-го Украинского фронта начали преследование отступавших немцев.

Краснознаменный Балтийский флот начал перевозку 2-й ударной армии из Ленинграда на ораниенбаумский плацдарм, находившийся на южном берегу Финского залива в отрыве от основных сил Красной Армии.