Москва, 4 ноября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

4 ноября

4 ноября 1941 года был организован советский Севастопольский оборонительный район во главе с генерал-майором Иваном Перовым, а также Керченский оборонительный район во главе с генерал-лейтенантом Павлом Батовым.

Немецкая армия заняла Алушту.

4 ноября 1942 года на Ладожском озере начались осенние штормы, из-за которых судоходство стало крайне опасным. Это подвергло особому риску снабжение блокадного Ленинграда и эвакуацию мирного населения из города.

4 ноября 1943 года советский десант завладел несколькими хорошо укреплёнными опорными пунктами северо-восточнее Керчи.

4 ноября 1944 года командующий 2-м Украинским фронтом получил приказ Ставки о расширении полосы наступления, чтобы ударить по будапештской группе немецкой армии с севера, востока и юга.