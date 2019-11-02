Война: заработал подводный телефонный кабель через Ладожское озеро
Москва, 3 ноября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.
3 ноября
3 ноября 1941 года заработал подводный телефонный кабель через Ладожское озеро, связавший блокадный Ленинград со страной.
Красная армия оставила Курск.
Немецкие войска заняли города Кондопога и Феодосия.
3 ноября 1942 года белорусские партизаны взорвали железнодорожный мост через реку Птичь, соединяющий два важных центра Белоруссии — Брест и Гомель. Движение возобновили только через 18 суток.
3 ноября 1943 года началась Киевская наступательная операция войск 1-го Украинского фронта, целью которой было освобождение Киева и закрепление на правом берегу Днепра.
В рамках Керченско-Эльтигенской десантной операции на восточное побережье Керченского полуострова высадилась основная группа войск.
3 ноября 1944 года войска 2-го Украинского фронта в ходе наступления на будапештском направлении освободили 10 населённых пунктов.
50 тыс. тонн продовольственного зерна из запасов Красной армии было передано населению Югославии.