Москва, 3 ноября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

3 ноября

3 ноября 1941 года заработал подводный телефонный кабель через Ладожское озеро, связавший блокадный Ленинград со страной.

Красная армия оставила Курск.

Немецкие войска заняли города Кондопога и Феодосия.

3 ноября 1942 года белорусские партизаны взорвали железнодорожный мост через реку Птичь, соединяющий два важных центра Белоруссии — Брест и Гомель. Движение возобновили только через 18 суток.

3 ноября 1943 года началась Киевская наступательная операция войск 1-го Украинского фронта, целью которой было освобождение Киева и закрепление на правом берегу Днепра.

В рамках Керченско-Эльтигенской десантной операции на восточное побережье Керченского полуострова высадилась основная группа войск.

3 ноября 1944 года войска 2-го Украинского фронта в ходе наступления на будапештском направлении освободили 10 населённых пунктов.

50 тыс. тонн продовольственного зерна из запасов Красной армии было передано населению Югославии.