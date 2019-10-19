Дар-эс-Салам, Танзания, 19 октября, 2019, 19:48 — ИА Регнум. В Танзании пройдет конференция министров иностранных дел из 34 стран. Как отмечается, в мероприятии примут участие и министры пяти государств Северной Европы: Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании и Исландии.

(сс) Andrew Moore Дар-эс-Салам. Танзания

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, данная конференция станет 18-ой по счету и пройдет впервые в Танзании. Как сообщается, встреча министров состоится 7−8 ноября 2019 года в городе Дар-эс-Саламе.

Министр иностранных дел Танзании Паламагамба Кабуди заявил, что в конференции министров примут участие 29 африканских стран.

По его словам, на встречу прибудут около 250 представителей различных стран, в том числе 34 министра иностранных дел.

Кабуди также добавил, что целью проведения конференции является обсуждение вопросов сотрудничества между странами Северной Европы и африканскими государствами, определение приоритетов межгосударственного сотрудничества и стратегий их реализации.

«В этом году на конференции будут обсуждаться способы укрепления плодотворных отношений на благо развития стран, в особенности в области бизнеса и инвестиций, а также вопросы сотрудничества в сфере обороны и безопасности», — подчеркнул Кабуди.