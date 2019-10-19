Дар-эс-Салам, Танзания, 19 октября, 2019, 19:39 — ИА Регнум. Танзанийский боксер Хасан Мвакиньо выйдет на ринг 29 ноября этого года в городе Дар-эс-Саламе, Танзания, чтобы сразиться с филиппинским боксером Ани Тинампай.

Густав Ребергер. Боксёрский поединок. 1927

По информации танзанийского новостного издания Nipashe, международный поединок в первом среднем весе (до 69,85 кг) продлится 10 раундов.

Выступая на пресс-конференции в городе Дар-эс-Саламе, Мвакиньо сообщил, что согласился на бой, поскольку готов столкнуться с новыми вызовами.

«Спасибо моим спонсорам «Sportpesa» и моему промоутеру за организацию этого боя, я нахожусь в хорошей форме и продолжаю тренироваться, потому что я не хочу подводить жителей Танзании, которые поддерживают меня сегодня», — подчеркнул Мвакиньо.

Танзанийский боксер считает, что бой будет сложным. Победить филиппинца будет сложно, поскольку Тинампай — ­ сильный боксер и занимает второе место в стране после Мэнни Пакьяо.

Промоутер Мвакиньо добавил:

«Бой состоится на стадионе независимости в пятницу, 29 ноября. Для нас этот поединок — это национальное событие, так как Мвакиньо представляет нашу страну».

Популярность к Мвакиньо пришла после того, как он одержал победу на английским боксером Сэмом Харрингтоном.