Анкара, 19 октября, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Турецкие военные возобновят операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, если достигнутая между Анкарой и Вашингтоном договоренность не будет выполнена. Об этом 19 октября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Если договоренность не будет выполнена, по истечении 120 часов мы продолжим операцию и продолжим сносить террористам головы», — цитирует Эрдогана турецкий телеканал NTV.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии продолжится, если США не выполнят обещаний по отводу курдских «Отрядов народной самообороны», которые Анкара считает террористами, из «зоны безопасности».

Напомним, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии для борьбы с курдскими ополченцами. Позже Анкара и Вашингтон договорились дать курдам время отойти от границ за 120 часов.

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