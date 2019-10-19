Рим, 19 октября, 2019, 18:00 — ИА Регнум. Сегодня, 19 октября, в Риме на «Стадио Олимпико» между командами «Лацио» и «Аталанта» был разыгран матч в рамках 8-го тура итальянской Серии А сезона 2019/20. Игра завершилась боевой ничьей со счетом 3:3.

ФК «Лацио»

Лучшим игроком матча с оценкой 8.27 стал колумбийский форвард Луис Мурьел, нанесший пять ударов и оформивший дубль. Точность передач футболиста составила 80%. В составе римлян выделился Хоакин Корреа, совершивший 4 успешные обводки и выигравший одно верховое единоборство.

«Аталанта», набрав 17 очков, укрепилась на 3-й строчке в турнирной таблице лиги. «Лацио» с 12-ю баллами поднялся на 5-ю позицию.

Статистика матча («Лацио» / «Аталанта»)

Удары 16/21

Удары в створ 5/7

Владение 52%/48%

Фолы 15/12

Угловые 3/1

WhoScored 6.65/6.87

Составы на матч:

«Лацио»: Стракоша, Фелипе, Раду, Ачерби, Пароло, Милинкович-Савич, Альберто, Марушич, Корреа, Лулич, Иммобиле.

Запас: Габаррон, Лукаку, Баштуш, Кайседо, Хони, Гуэррьери, Андерсон, Лаццари, Катальди, Адеканье, Вавро, Алиа.

«Аталанта»: Голлини, Толои, Масьелло, Паломино, Госенс, Фройлер, Малиновский, Хатебур, Пашалич, Гомес, Мурьел.

Запас: Кьер, Арана, де Рон, Джимсити, Кастань, Роджер, Росси, Иличич, Спортьелло, Барроу.

Бригада арбитров: Джанлука Рокки | Альберто Тегони | Алессио Толфо | Джанука Манганьелло.

Желтые карточки: Марушич — 27, Пароло — 33, Лулич — 49, Голлини — 58, Толои — 60, Милинкович-Савич — 80, Иммобиле — 90+4.

Голы: Луис Мурьел (Робин Госенс) 23 — 0:1, Луис Мурьел 28 — 0:2, Алехандро Гомес (Рафаэл Толои) 37 — 0:3, Чиро Иммобиле (пенальти) 69 — 1:3, Хоакин Корреа (Чиро Иммобиле) 70 — 2:3, Чиро Иммобиле (пенальти) 90+3 — 3:3.