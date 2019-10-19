Челябинск, 19 октября, 2019, 17:58 — ИА Регнум. Челябинский портал записи к врачу нужно закрыть и сделать вместо него новый. Такое предложение в прямом эфире радио «Эхо Москвы. Челябинск» озвучил главе регионального минздрава Юрию Семёнову один из местных жителей.

Михаил Ермаков ИА Красная Весна Очередь в регистратуру

«Рекомендую полностью избавиться от интернет-портала записи и сделать его заново. Это несложно, цена вопроса — тысяч 100, не больше», — написал радиослушатель.

Юрий Семёнов со своей стороны отметил, что порой люди делают нормальные и дельные предложения. Он не исключил, что поступившая рекомендация будет рассмотрена.

Отметим некоторые челябинцы заявляют, что не могут записаться к врачам через интернет. По их словам, часто приходится действовать по-старинке, идти в регистратуру поликлиники.