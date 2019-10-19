Москва, 19 октября, 2019, 18:05 — ИА Регнум. Пять проектов планировки территорий по программе реновации жилищного фонда Москвы вынесли на публичные слушания. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Осень в Москве

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, на обсуждение вынесены три территории, которые располагаются в Юго-Западном округе Москвы — в районах Академический и Черемушки, Ломоносовский и Обручевский, один проект на севере столицы — в Тимирязевском районе, а также кварталы в Люблино.

«Во всех проектах планировки по программе реновации создадут точки притяжения, появятся комфортные и благоустроенные места досуга для жителей районов», — отметила глава Москомархитектуры.

Кроме этого, особое внимание будет уделяться созданию социальной инфраструктуры (детских садов, школ, образовательных и физкультурно-оздоровительных комплексов, центров дополнительного образования и детских поликлиник).

Княжевская подчеркнула, что все проекты, реализующиеся по программе реновации, будут представлены горожанам в 3D-макете, с которыми можно будет ознакомиться с 25 по 31 октября. Сами общественные слушания пройдут 5 ноября, на них москвичи смогут обсудить пространственное решение застройки и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ходе обсуждения проекта закона «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» депутат Мосгордумы Александр Козлов заявил, что в течение ближайших 10−15 лет по программе реновации жилищного фонда Москвы получат квартиры жители более 5 тыс. домов.