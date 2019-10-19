Абакан, 19 октября, 2019, 17:53 — ИА Регнум. Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования в связи с трагедией в Красноярском крае, где в результате прорыва дамбы погибли и пострадали люди. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Валентин Коновалов

«От имени всех жителей Республики Хакасия выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы, жители Хакасии, скорбим вместе с вами и разделяем боль вашей утраты», — пишет Коновалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Курагинском районе Красноярского края произошёл прорыв технологической дамбы на территории золотодобывающего рудника. По последним данным, погибли 15 человек, 44 человека пострадали, шестеро считаются пропавшими без вести. Возбуждено уголовное дело.