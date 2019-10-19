Красноярск, 19 октября, 2019, 17:16 — ИА Регнум. В Красноярске проводятся обыски в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при прорыве дамбы. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете РФ.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц»). Обыски прошли в Красноярске в офисе организации, осуществляющей производственные работы по добыче золота.

По информации СК, изымается бухгалтерская и техническая документация, личные дела работников.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в результате прорыва технологической дамбы на территории золотодобывающего рудника в Курагинском районе Красноярского края погибли 15 человек, 44 человека пострадали, шестеро на данный считаются пропавшими без вести.